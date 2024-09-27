Share this postGingrich 360Newt on Kudlow | September 25, 2024Copy linkFacebookEmailNotesMoreNewt on Kudlow | September 25, 2024Newt joins Larry Kudlow to discuss Kamala Harris's anti-Catholic bias and her decision not to go to the Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner.TestingSep 27, 2024Share this postGingrich 360Newt on Kudlow | September 25, 2024Copy linkFacebookEmailNotesMoreShareNewt joins Larry Kudlow to discuss Kamala Harris's anti-Catholic bias and her decision not to go to the Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner.Share this postGingrich 360Newt on Kudlow | September 25, 2024Copy linkFacebookEmailNotesMoreShare