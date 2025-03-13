Share this postGingrich 360Newt on Jesse Watters Primetime | March 12, 2025Copy linkFacebookEmailNotesMoreNewt on Jesse Watters Primetime | March 12, 2025Newt joins Jesse Watters to discuss how the GOP party is for everyone.TestingMar 13, 2025Share this postGingrich 360Newt on Jesse Watters Primetime | March 12, 2025Copy linkFacebookEmailNotesMoreShareNewt joins Jesse Watters to discuss how the GOP party is for everyone.Share this postGingrich 360Newt on Jesse Watters Primetime | March 12, 2025Copy linkFacebookEmailNotesMoreShare