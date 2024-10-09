Share this postGingrich 360Newt on Hannity | October 8, 2024Copy linkFacebookEmailNotesMoreNewt on Hannity | October 8, 2024Newt joins Sean Hannity to discuss Kamala Harris's recent interviews and word salads.TestingOct 09, 2024Share this postGingrich 360Newt on Hannity | October 8, 2024Copy linkFacebookEmailNotesMoreShareNewt joins Sean Hannity to discuss Kamala Harris's recent interviews and word salads.Share this postGingrich 360Newt on Hannity | October 8, 2024Copy linkFacebookEmailNotesMoreShare