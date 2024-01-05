Share this postGingrich 360Inner Circle Audio Exclusive: Claudine Gay Resigns at HarvardCopy linkFacebookEmailNotesMoreInner Circle Audio Exclusive: Claudine Gay Resigns at HarvardNewt talks about the significance of Claudine Gay's resignation as president of Harvard.Newt GingrichJan 05, 2024Share this postGingrich 360Inner Circle Audio Exclusive: Claudine Gay Resigns at HarvardCopy linkFacebookEmailNotesMoreShareNewt talks about the significance of Claudine Gay's resignation as president of Harvard.https://www.youtube.com/playlist?list=PLF0V7nvfhrs8XxGGwIig8IeO4J2cGJj_NAsk Newt a QuestionNewt's Latest Audio:Share this postGingrich 360Inner Circle Audio Exclusive: Claudine Gay Resigns at HarvardCopy linkFacebookEmailNotesMoreShare